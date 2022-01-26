Вікторія Сміюха показала модний образ у купальниках

Колишня учасниця групи "НеАнгели" Вікторія Смеюха насолоджується райським відпочинком на Мальдівах. Співачка не упускає випадку похвалитися своєю витонченою фігурою і "вигуляти" численні купальники, які вона взяла з собою, пише Марина Настевич, РБК-Україна.

На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася серією жарких і відвертих кадрів, які не залишили байдужими її шанувальників.

Вікторія встигла зробити кілька ефектних фотосесій, позуючи на пляжі на білосніжному пісочку, на тлі блакитних хвиль, тропічних квітів або ж басейну.

При цьому співачка приміряла кілька яскравих і модних бікіні, які залишають мало простору для уяви і дозволяють помилуватися на її точені форми.

Деякі навіть запідозрили Сміюху у використанні фотошопу - нібито її фігура надто вже ідеальна. Та відреагувала і парирувала, що підтримує прекрасну форму і пружний прес за допомогою спорту.