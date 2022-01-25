ВР не включила до порядку денного законопроект про подвійне громадянство

Верховна Рада не включила до порядку денного 6-ї сесії Ради законопроекти президента Володимира Зеленського про подвійне громадянство та економічний паспорт.

З 226 мінімально необхідних голосів, "за" проголосували 215 нардепів, з яких 180 - від "Слуги народу", 12 - від "За майбутнє", 6 - від "Голосу", 13 - "Довіра", 4 - позафракційні, повідомляє Telegram-канал "Українські новини"﻿.

Також депутати не змогли створити тимчасову спецкомісію для перевірки Денисової. За створення ТСК проголосували лише 202 нардепи, пише﻿ "Политика страны".

Термін роботи Денисової на посаді омбудсмена закінчується наступного року, у березні 2023 року. Планувалося створити ТСК, яка б розслідувала її роботу, і у разі незадовільного висновку Денисову могли б відправити у відставку достроково.