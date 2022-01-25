ВР не включила до порядку денного законопроект про подвійне громадянство
Верховна Рада не включила до порядку денного 6-ї сесії Ради законопроекти президента Володимира Зеленського про подвійне громадянство та економічний паспорт.
З 226 мінімально необхідних голосів, "за" проголосували 215 нардепів, з яких 180 - від "Слуги народу", 12 - від "За майбутнє", 6 - від "Голосу", 13 - "Довіра", 4 - позафракційні, повідомляє Telegram-канал "Українські новини".
Також депутати не змогли створити тимчасову спецкомісію для перевірки Денисової. За створення ТСК проголосували лише 202 нардепи, пише "Политика страны".
Термін роботи Денисової на посаді омбудсмена закінчується наступного року, у березні 2023 року. Планувалося створити ТСК, яка б розслідувала її роботу, і у разі незадовільного висновку Денисову могли б відправити у відставку достроково.