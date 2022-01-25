Nissan Qashqai нового покоління представили в Україні

В Україні презентували нове покоління популярного кросовера Nissan Qashqai. Авто вже надійшов до вітчизняних дилерів марки, повідомляє Обозреватель.

Нова генерація компактного кросовера Nissan Qashqai дозволить суттєво зміцнити позиції бренду на українському ринку. Ця модель за минулі роки знайшла чимало шанувальників у нашій країні – починаючи зі свого дебюту у 2007 році, близько 30 тисяч українських автолюбителів стали щасливими власниками Nissan Qashqai.

Автомобіль зібрав у собі все найкраще, що було у моделей перших двох поколінь

Як повідомив Авто Обоз Мачей Кленкевич, директор Nissan у Центральній та Східній Європі: "Україна – дуже важливий ринок для Nissan. Тому цього року в Україні буде представлено кілька новинок, включаючи новий Qashqai, який є "зіркою" модельної гами компанії".

Автомобіль зібрав у собі все найкраще, що було у моделей перших двох поколінь. Крім того, новинка задає нові стандарти в класі С-SUV завдяки яскравому дизайну, багатої базової комплектації та надійному силовому агрегату.

Колісна база автомобіля збільшилась на 20 мм, а загальна довжина – на 35 мм

Автомобіль збудовано на новій платформі CMF-C. Колісна база автомобіля збільшилась на 20 мм, а загальна довжина – на 35 мм. Незначною мірою також збільшилися висота (+25 мм) та ширина (+32 мм). Це дозволило збільшити простір у салоні та підвищити комфорт пасажирів. Було збільшено не лише простір на рівні колін задніх пасажирів до 608 мм (+ 28 мм), а й відстань між сидіннями водія та переднього пасажира. Висота від стелі до подушок передніх та задніх сидінь збільшилася на 15 мм завдяки невеликому збільшенню зовнішніх розмірів. Окрім того, обсяг багажного відділення збільшили на 74 л до 504 л.

З початку продажів в Україні новий Qashqai пропонуватиметься з надійним бензиновим двигуном 1.3 DiG-T

З початку продажів в Україні новий Qashqai пропонуватиметься з надійним бензиновим двигуном 1.3 DiG-T, який відповідає стандарту Euro6-d. Цей силовий агрегат видає потужність 130 к.с. або 150 к.с.. Режим 2WD призначений для обох версій двигуна, а режим 4WD доступний для 150-сильних моделей з варіатором Xtronic. Завдяки новій, зручній та інтуїтивно зрозумілій системі управління 4WD та можливості вибору режимів руху (Normal, ECO, Sport, Snow та Off-Road) відбувається адаптація до зовнішніх умов.

Салон нового Nissan Qashqai

Qashqai отримав оновлену багатоважільну підвіску McPherson спереду та ззаду. Гідропідсилювач керма було модернізовано, і тепер він забезпечує покращену реакцію та найкраще почуття в центральній частині діапазону.

Автомобіль буде запропонований у 5 різних комплектаціях: Visia, Acenta, N-Connecta, Tekna та Tekta+. Вартість базової версії Visia стартує з позначки 724 180 грн., а найдорожча коштуватиме 1113660 грн.