Протестуючі ФОП розпочали спроби штурму ВР

Під Верховною Радою України продовжують протестувати фізособи-підприємці (ФОП). У ці хвилини тривають сутички протестувальників із поліцейськими через спробу штурму парламенту.

Про це повідомляють низка телеграм-каналів, зокрема, Pavlovsky News.

Акція підприємців розпочалася вранці під будівлею парламенту, пізніше протестувальники вирушили з-під Ради ходою до Офісу президента, але підходи до ОП перекрили правоохоронці.

Тому колона протестувальників вирушила на Хрещатик, звідки повернулася до будівлі українського парламенту. Після цього розпочалася спроба штурму Верховної Ради.

Протестувальники вимагають, щоб до них вийшли депутати, а також щоб до Ради пустили переговорну групу від підприємців.

Повідомляється, що всі входи до Ради закриті, а поліція "заламала" лідера протесту ФОП Сергія Доротича.