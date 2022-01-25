Рєзніков заявив про готовність зустрітися з міністром оборони РФ

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив про готовність зустрітися з російським колегою Сергієм Шойгу в рамках міжнародних перемовин та за участі партнерів, повідомляє Лівий берег.

"Якщо раптом в рамках перемовин на майданчику в Брюсселі чи на майданчику в Мюнхені за участю наших партнерів, міністрів оборони Сполучених Штатів, Обʼєднаного Королівства та Північної Ірландії, запропоновано зустрітися – я буду готовий зустрітися" , – розповів він у кулуарах парламенту.

Резніков запевнив, що Збройні сили України абсолютно укомплектовані, готові до виконання завдань, їхній морально-психологічний стан чудовий, озброєння достатньо, вони захищають державу грамотно і впевнено.