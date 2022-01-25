Канада закликала сім'ї дипломатів покинути Україну

Уряд Канади закликав членів сімей дипломатичних працівників, які перебувають в Україні, покинути країну. Раніше влада рекомендувала канадцям покинути Україну.﻿ Про це, з посиланням на The Globe and Mail, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Високопоставлений чиновник в уряді Канади заявив, що сім'ям дипломатичного персоналу запропоновано покинути Україну.

За даними видання, офіційне оголошення про евакуацію співробітників посольства буде зроблено пізніше 25 січня.

Однак посольство в Києві та консульство Канади у Львові залишаться відкритими.

Нагадаємо, Франція рекомендувала своїм громадянам не їздити в Україну.

Крім того, Держдепартамент США дозволив частині співробітників американського посольства покинути Україну з сім'ями.

Зазначимо, слідом за США аналогічні рішення прийняли Британія і Австралія.