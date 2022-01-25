ВР передумала вводити кримінальну відповідальність за підробку COVID-сертифікатів
Під час другого читання, Верховна рада провалила голосування за закон, який передбачає кримінальну відповідальність за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень. Також документ не було направлено на повторне розглядання, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
Закон підтримали 192 депутати. Проти нього виступили - 6 осіб, а утримались - 84.
Зокрема, депутати не підтримали й пропозицію повернути законопроєкт на допрацювання з подальшим повторним голосуванням під час другого читання.
Що передбачав законопроєкт про кримінальну відповідальність за підробку COVID-сертифікатів:
- відповідальність за використання завідомо підроблених документів, які підтверджують проведення вакцинації проти особливо небезпечних інфекцій. Покарання передбачало від 17 тисяч до 34 тисяч гривень або обмеження волі на строком до двох років.
- відповідальність за внесення медичним працівником завідомо неправдивих відомостей до медичної документації щодо проведення профілактичних щеплень. Покарання передбачало штраф від 34 тисяч до 68 тисяч гривень або позбавлення волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.
- відповідальність за виготовлення з метою збуту, збут підроблених документів, які підтверджують проведення профілактичних щеплень. Покарання передбачало штраф від 85 тисяч до 170 тисяч гривень або позбавлення волі на строк до трьох років.