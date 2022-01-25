ВР передумала вводити кримінальну відповідальність за підробку COVID-сертифікатів

Під час другого читання, Верховна рада провалила голосування за закон, який передбачає кримінальну відповідальність за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень. Також документ не було направлено на повторне розглядання, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Закон підтримали 192 депутати. Проти нього виступили - 6 осіб, а утримались - 84.

Зокрема, депутати не підтримали й пропозицію повернути законопроєкт на допрацювання з подальшим повторним голосуванням під час другого читання.

Що передбачав законопроєкт про кримінальну відповідальність за підробку COVID-сертифікатів: