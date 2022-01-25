Суд оголосив дату розгляду апеляції у справі Порошенка

Київський апеляційний суд призначив дату судового розгляду апеляції у справі про звинувачення в державній зраді експрезидента Петра Порошенка.

Про це йдеться в повідомленні﻿ суду.

"Судове засідання по апеляційній скарзі прокурора та апеляційній скарзі сторони захисту [...] призначено на 28 січня 2022 року (11 год. 00 хв.), зал судового засідання № 201" , – йдеться в повідомленні суду.

Відзначається, що суддями у цій справі визначено М.А. Ященко (суддя-доповідач), В.М. Лашевич та І.О. Рибак.