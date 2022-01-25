Bloomberg дізнався про деталі відповіді США на вимоги РФ

У відповіді щодо гарантій безпеки, які вимагає Росія, США позначать галузі, в яких вони можуть відреагувати на занепокоєння РФ, повідомляє Корреспондент.

"У відповіді навряд чи буде детальне обговорення цих вимог, але в ній будуть викладені сфери, в яких, на думку західних союзників, вони можуть вирішити проблеми Росії, а також дії РФ, які викликають тривогу в Європи", - пише агентство Bloomberg із посиланням на представника ЄС.

Видання посилається на європейського чиновника, оскільки США координують свою відповідь Росії з ЄС та НАТО.

Зазначаэться, що у Росії чекають відповіді США щодо гарантій безпеки цього тижня.