США готують санкції проти РФ, розроблені ЦРУ

У разі ескалації ситуації навколо України з боку Росії США пропонують запровадити обмеження сировинного та збройового експорту, а також скоротити дипломатичні контакти, повідомляє Корреспондент.

За даними німецького видання Bild, санкційний план було розроблено головою ЦРУ Вільямом Бернсом і представлено в Берліні.

Ідеться саме про "перекриття російських торгових шляхів по всьому світу", блокаду поставок сировини з Росії, "перекриття шляхів постачання", а також про "різке скорочення персоналу російських посольств у західних державах".

Економічний збиток Росії у зв'язку із запровадженням цих санкцій очікується у розмірі 50 млрд доларів.