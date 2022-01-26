Неприємний запах в автомобілі: причини та як усунути

Неприємний запах в автомобілі - проблема багатьох водіїв. Поїздка в кілька годин може швидко обернутися нудотою, головними болями та загальним погіршенням самопочуття, і причиною тому стане саме "аромат" в салоні, повідомляє РБК-Україна.

Чому в машині з'являється неприємний запах і як його можна усунути – читайте в матеріалі нижче.

Приховати неприємний запах в салоні автомобіля водії намагаються за допомогою спеціальних ароматизаторів. Але на жаль, вони найчастіше проблему вирішити не можуть. Хвойні запахи об'єднуються з запахом бензину і від цього люди в автомобілі починають просто задихатися.

Тому експерти рекомендують знайти джерело неприємного запаху, а потім вже вирішувати, що ж з ним робити далі.

Якщо з'ясувати самостійно не виходить, то варто звернутися до професіоналів на автосервісі. Сторонній запах може говорити про якусь поломку і ваш автомобіль став небезпечним.

Запах бензину

Такий аромат в машині найнебезпечніший і найчастіше він вказує на витік пального, проблему з бензиновим шлангом або баком.

Вимкніть двигун і подивіться, чи немає слідів бензину на асфальті. Якщо є - негайно відвезіть машину на діагностику, бажано на евакуаторі.

Запах тухлих яєць

Це запах сірководню. Він може говорити про те, що каталітичний нейтралізатор не переробляє сірководень на діоксид сірки у вихлопі. Також це може говорити про те, що забився паливний фільтр, про проблеми в паливній системі. І ще - багато інших причин.

Якщо такий запах з'являється регулярно, то потрібно негайно провести діагностику автомобіля.

Запах солодкого сиропу

Солодкий запах в автомобілі зазвичай з'являється через протікання бачка з антифризом (рідиною, яка охолоджує двигун). Подивіться, чи немає калюжі або плями рідини під машиною.

Запах антифризу дуже швидко проникає в салон автомобіля, а часом на підлозі можна виявити плями масляної рідини рожевого або зеленого кольору.

Запах гару

Причин такого неприємного запаху може бути багато: в систему вихлопу потрапила вода з калюжі, різке гальмування. Якщо запах з'являється часто або стає постійним - вирушайте на СТО.

Запах паленої гуми

Проблема може бути в гальмівних дисках або в несправності колодок. Їх можна перевірити легко - доторкніться рукою. Якщо обпалюють - значить несправні.

Якщо запах з'явився після помилки при перемиканні передач, то проблема може бути в зчепленні. Несправність потрібно знайти та усунути за допомогою фахівців.

Запах цвілі

Зазвичай такий запах з'являється через несправність кондиціонера. Можливо, там потрібно поміняти фільтр. Якщо ви включили кондиціонер після перерви й з'явився неприємний аромат - зверніться до фахівців.

Запах несвіжих шкарпеток

Такий запах з'являється від накопичення вологи. Взимку - через сніг, мокрі килимки, брудне взуття, а влітку – зношені гумові ущільнювачі вікон і дверей і через це волога потрапляє в салон.

Найчастіше причиною цього запаху є саме проблема з килимками. Взимку вони сирі майже постійно, а при включенні обігріву починають смердіти. Килимки можна почистити та випрати, але краще – замінити на нові.

Також волога накопичується під оббивкою сидінь, під ковроліном на підлозі. Намагайтеся частіше просушувати автомобіль, чистити килимки, ворс на покритті салону.

Запах сигарет

Причина - у вашій машині багато і часто курять. Позбутися від цього запаху самостійно неможливо. Запах тютюну щільно в'їдається в пластик і тканини в салоні й без хімчистки не обійтися.

Запах тухлятини

Перевірте всі куточки у вашому салоні, оскільки такий запах з'являється від забутої їжі. Також такий запах може дати будь-який напій з молоком, який розлили в салоні.

Якщо краплі молока потрапили у важкодоступні місця, під обшивку салону – то сморід буде моторошна і виправити це буде неймовірно складно.