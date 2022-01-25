Більшість українців готові записатися до тероборони - опитування

56% українців готові взяти участь у лавах тероборони у разі їхнього створення у відповідних територіальних громадах, повідомляє Ділова столиця.

Про це, презентуючи результати соціологічного дослідження "Чи готові українці до великої війни", яке провів Український інститут майбутнього, на пресконференції заявив виконавчий директор Інституту Вадим Денисенко.

Так, відповіді на питання "Чи готові Ви особисто взяти участь у лавах тероборони, у разі їх створення у Вашій громаді?" розподілилися наступним чином:

Однозначно так — 19%;

Скоріше так — 37%;

Скоріше ні — 28%;

Точно ні — 16%.

"Ми можемо говорити про те, що 56% українців готові вступити до лав територіальної оборони. Насправді це, більш, ніж висока цифра на сьогодні, і,чесно кажучи, — те, що робить зараз влада, зволікаючи із запуском тероборони, — є величезною проблемою для всіх нас, тому що зараз є певний ентузіазм, є певне піднесення" , — зазначив Денисенко.

Він підкреслив, що з огляду на це потрібно максимально прискорити процес створення підрозділів тероборони "для того, щоб усі розуміли, що так просто сюди зайти буде неможливим".

Це опитування є всеукраїнським (крім міст на тимчасово непідконтрольних територіях частини Донецької та Луганської області, окупованої АР Крим.) Обсяг вибірки склав 1200 респондентів. Терміни проведення опитування: 21.01.2022-23.01.2022

Методологія: онлайн-опитування за інтерактивною структурованою анкетою, посилання на яку відправлялося потенційним респондентам з бази даних

Дизайн вибірки: багатоступенева, комбінована — пропорційно стратифікована за регіонами, з квотним скринінгом на щаблі відбору респондента. Вибірка репрезентує доросле населення України, інтернет-користувачів віком 18 років та старше. Статистична похибка з ймовірністю 0.95 не перевищує 2,89%.