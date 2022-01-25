Президент Хорватії назвав Євромайдан держпереворотом
Президент Хорватії Зоран Міланович заявив, що Євромайдан в Україні є державним переворотом, повідомляє Ділова столиця.
Як пишуть хорватські ЗМІ, він також жорстко розкритикував Україну та її євроатлантичні устремління.
"Україні не місце в НАТО. Коли Україна змінила владу, тоді цей рух, який не був демократичним, був переворотом, під час якого було вбито 50 людей. Історія була така – Україна йде на захід, нічого не питаючи у Росії, в ЄС на неї чекають молочні ріки – кисільні береги. Україна досі залишається однією з найбільш корумпованих країн, ЄС нічого Україні не дав", – обурився політик.
Коментуючи російську загрозу, Міланович заявив, що не хоче мати із цим нічого спільного.