У зоні ООС поранили двох військових

У вівторок, 25 січня, збройні формування Росії п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів двоє військових отримали поранення, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

За даними пресцентра ООС, один з ворожих обстрілів був зафіксований у бік Авдіївки. Окупанти відкривали вогонь з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів.

Недалеко від Мар'їнки російські найманці обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Поблизу Широкого окупаційні війська здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Харчовик бойовики задіяли безпілотник, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

"В результаті дій ворога двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. Воїни знаходяться в лікувальних закладах. Стан здоров'я одного військовослужбовця задовільний, іншого - важкий" , - йдеться в повідомленні.

У штабі додали, що українські військові відкривали вогонь у відповідь і змусили противника припинити обстріли.