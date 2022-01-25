У Тернополі та Львові посилюють карантин через погіршення епідеміологічної ситуації щодо коронавірусу, повідомляє Корреспондент.

"За результатами роботи штабу прийнято низку додаткових обмежень на території громади. Згідно з критеріями МОЗ, зараз Тернопіль належить до "помаранчевої" зони, тому ми повинні вводити додаткові обмеження для того, щоб розірвати ланцюг захворюваності" , - заявив мер міста Сергій Надал.

Вже з 26 січня у Тернополі буде заборонено:

роботу закладів харчування після 22:00 (крім роботи на винесення та доставки);

масові збори: дискотеки та святкові події;

роботу кінотеатрів та інших закладів культури із заповненістю залів понад дві третини місць або 50% місць у кожному окремому залі;

відвідування ТРЦ без COVID-сертифікатів чи негативного результату ПЛР-тесту.

Весь персонал закладів громадського харчування, торгівлі та інших установ побутового обслуговування населення (крім товарів першої необхідності) повинен бути повністю щеплений від коронавірусу.

Завтра учні 5-11 класів за необхідності навчатимуться дистанційно, а учні 1-4 класів – у звичному форматі. Рішення про перехід на онлайн навчання керівники шкіл прийматимуть самостійно - відповідно до ситуації з COVID. Дитсадки працюватимуть у звичному режимі.

У свою чергу, у Львові також посилили карантин, заявили в мерії.

За даними міської влади, швидкість поширення коронавірусу - найвища за два роки епідемії, регіон вийшов на перше місце за кількістю інфікованих. При цьому як ніколи багато хворіють діти, багато хворих серед працівників комунальних служб та водіїв громадського транспорту.

Тепер у Львові: