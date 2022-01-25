СБУ задержала студента за серию заказных минирований

Служба безпеки України викрила мережу псевдомінерів у Черкаській області. За даними слідства, її координували з території Росії, пише Сергей Новиков, РБК-Україна.

Згідно з інформацією пресслужби﻿ СБУ, студент-першокурсник одного з місцевих коледжів виконував замовлення з мінування різних об'єктів. У січні він через закритий Telegram-канал мінував школи, коледжі, житлові будинки та ТРЦ в Черкаській області.

Крім того, студент завів свій Telegram-канал, в якому розміщував фото і відео з результатами мінувань, а також отримував замовлення на чергові об'єкти.

"Відомо, що через цей канал він отримував завдання з псевдомінування від російських кураторів, а також оплату за їх виконання" , - зазначили в СБУ.

Підозрюваного затримали прямо в його навчальному закладі, він зізнався в неправдивих мінуваннях і пояснив, що намагався підняти рейтинг Telegram-каналу і заробити. У затриманого вилучено комп'ютерну техніку та мобільний телефон з листуванням та отриманням замовлень від російських кураторів.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів власності, вчинене повторно) Кримінального кодексу України.