"Ми цього не приймемо": Кулеба надіслав Путіну чіткий сигнал

Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна нікому не дозволить нав'язувати собі поступки, щоб уникнути вторгнення Росії та утихомирити президента РФ Володимира Путіна, повідомляє Сьогодні.

Про це він сказав в інтерв'ю CNN. Кулеба також зазначив, що Київ не піде на жодні компроміси.