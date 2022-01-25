РФ посилила розвідку біля кордонів України та розпочала навчання в Криму

Російські військові посилили розвідку біля кордонів з Україною — у Бєлгородській області розгорнуть новий батальйон радіоелектронної боротьби, повідомляє Новое время.

За інформацією Міноборони РФ, у російському Південному військовому окрузі розпочалася перевірка боєготовності за участю понад 6 тисяч солдатів. Також в окупованому Криму на Ангарському полігоні російські танки Т-72Б3 розпочали навчальні стрільби.

"Танкісти виконують стрільбу як з місця, так і в русі пересіченою місцевістю. Вони відпрацьовують ведення зустрічного бою та тактику придушення протитанкових розрахунків, які перебувають на обладнаних позиціях" , — йдеться у повідомленні.

Як повідомляє РИА-Новости, навчання Південного військового округу пройдуть у Криму, Краснодарському краї, Ростовській та Волгоградській областях. Винищувачі відпрацюють завдання ракетних ударів. Буде задіяно понад 60 літаків.

Згідно з останньою розвідувальною оцінкою Міністерства оборони України, Росія розмістила понад 127 тисяч військовослужбовців та наступальне озброєння біля кордонів України та на тимчасово окупованих територіях.