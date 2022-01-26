Що таке флурона: як проявляється мікс двох хвороб і чим він небезпечний

Медичний термін флурона - не новий і використовується лікарями для позначення міксу двох вірусів. По суті, це коінфекція – зараження однієї клітини в організмі різними видами вірусів, пише Анна Шиканова, РБК-Україна.

Що таке флурона, як вона проявляється і в чому полягає небезпека – читайте в матеріалі нижче.

Перші випадки флурони, одночасного зараження грипом і COVID - 19 були зареєстровані в кінці грудня спочатку в Ізраїлі, а потім в Іспанії. Зараз такі випадки реєструють вже в багатьох країнах світу.

Флурона - поєднання слів грип і корона англійською мовою. Це захворювання не є новим штамом і є лише позначенням захворювань, які були одночасно підтверджені у пацієнта.

Зараження необов'язково відбувається одночасно, але віруси накладаються один на інший в короткий проміжок часу.

Симптоми флуроны

Медики повідомляють, що на цей момент немає достатньо даних про те, щоб говорити про небезпеку цього міксу вірусів. Однак поєднання відразу двох вірусів може посилювати симптоми.

Визначити самостійно наявність флурони не вийде. Тим більше, що симптоми у грипу, вірусних захворювань і коронавірусу – в більшості випадків дуже схожі.

Лихоманка та озноб

Утома

Кашель

Задишка або утруднене дихання

Біль в горлі

М'язовий біль і ломота в тілі

Головний біль

Блювота або діарея

Зміна або втрата смаку і запаху

Профілактика і лікування

При появі таких симптомів варто звернутися до сімейного лікаря і пройти тестування. Потрібно обов'язково самоізолюватися, взяти лікарняний. Лікування призначити може тільки ваш лікар.

Захиститися від міксу двох вірусів можна тільки за допомогою вакцинації – від грипу і коронавірусу. Також потрібно дотримуватися всіх протиепідемічних заходів: соціальна дистанція, захисні маски, часте мити рук.

Чим небезпечна флурона

На цей момент випадків флурони зареєстровано небагато. Всі вони мали легкий перебіг. Але коінфекція досить небезпечна, оскільки неможливо спрогнозувати перебіг хвороби й у лікарів дуже мало даних. На організм застосовується відразу подвійне навантаження і наслідки двох досить складних захворювань можуть бути серйозні – госпіталізація, пневмонія, тромбоз, важкий перебіг захворювання, вентиляція легенів.

Особливо небезпечно поєднання двох вірусів для людей з хронічними захворюваннями, які входять до групи ризику при коронавірусі та грипі.

Також подвійне зараження негативно позначається на стані судин людини та клітинах. Два віруси відразу починають атакувати імунну систему і сильно її послаблювати. На відновлення після флурони доведеться витратити набагато більше часу і сил.