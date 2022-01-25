Газпром збільшив транзит газу через Україну

"Газпром" з початку тижня збільшив транзит газу через територію України до Європи, прокачування могло зрости більш ніж на 20% у порівнянні з середнім рівнем минулого тижня, повідомляє "РИА Новости".

Про це свідчать дані "Оператора ГТС України" та словацького оператора ГТС Eustream. Так, у понеділок заявки на вході до ГТС України на кордоні з Росією становили 58,75 мільйона кубометрів на добу проти фактично прокачених 47,98 мільйона кубометрів у п'ятницю (у вихідні дні потік не переривається, але зазвичай значно знижений). Таким чином, якщо фактичний потік російського газу на вході до української ГТС 24 січня відповідав заявкам на прокачування, то транзит міг зрости на 22%.

Аналогічний обсяг заявок у точках входу до газотранспортної системи України на кордоні з РФ вказаний на 25 січня, він становить 59,14 мільйона кубометрів. Фактичний обсяг прокачування в цих точках поки невідомий.

У той же час, транзит газу через газотранспортну систему України до Словаччини ужгородським коридором, яким йде основний обсяг українського транзиту російського газу, також зріс.

За даними словацького оператора ГТС, у п'ятницю, 21 січня, через станцію Вельке Капушани, прикордонний пункт між Словаччиною та Україною, було прокачено 33,39 мільйона кубометрів, а у понеділок, 24 січня, вже прокачано 42,07 мільйона кубів (зростання на 26 %). Заявка на прокачування у цій точці 25 січня становить 42,13 мільйона кубометрів, зазначено на сайті оператора ГТС України.