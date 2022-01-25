Прем'єр Польщі розчарований позицією ФРН щодо України

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький висловив розчарування через позицію Німеччини у зв’язку з її політикою блокування поставок зброї Україні на тлі нарощування військ Росії, повідомляє Ділова столиця.

"З тривогою спостерігаю за ситуацією в Україні та за реакцією наших сусідів з Німеччини перед загрозою з боку Росії. Великим розчаруванням, серед іншого, є відмова Німеччини у згоді на постачання зброї з Естонії державі, яка готується захищатися від агресора" , — заявив Моравецький.

"На жаль, чорний сценарій, про який ми давно попереджали, має місце — будівництво "Північного потоку-2", газовий шантаж Росії, мільярди, вкладені Путіним в Європі, а також гроші, "вкладені" у колишніх політиків та лобістів, дають йому інструменти тероризувати інші європейські країни" , — додав польський прем’єр-міністр.

Він підкреслив, що голос Польщі сьогодні на боці київських сусідів.