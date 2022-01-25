Прем'єр Польщі розчарований позицією ФРН щодо України
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький висловив розчарування через позицію Німеччини у зв’язку з її політикою блокування поставок зброї Україні на тлі нарощування військ Росії, повідомляє Ділова столиця.
"З тривогою спостерігаю за ситуацією в Україні та за реакцією наших сусідів з Німеччини перед загрозою з боку Росії. Великим розчаруванням, серед іншого, є відмова Німеччини у згоді на постачання зброї з Естонії державі, яка готується захищатися від агресора", — заявив Моравецький.
"На жаль, чорний сценарій, про який ми давно попереджали, має місце — будівництво "Північного потоку-2", газовий шантаж Росії, мільярди, вкладені Путіним в Європі, а також гроші, "вкладені" у колишніх політиків та лобістів, дають йому інструменти тероризувати інші європейські країни", — додав польський прем’єр-міністр.
Він підкреслив, що голос Польщі сьогодні на боці київських сусідів.
"Ми стоїмо на боці української свободи, демократії, безпеки та права українців суверенно вирішувати долю свого народу. Ми також на боці миру. Економічні та енергетичні інтереси якоїсь європейської країни не можуть розглядатися як привід для агресії проти нашого сусіда", - заявив Матеуш Моравецький.