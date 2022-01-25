США повернуть дипломатів в Україну за однієї умови
Евакуація дипломатів посольства США в Україні є тимчасовою. Про це в ексклюзивному коментарі телеканалу Україна 24 повідомив радник з питань преси та культури в Україні Волтер Браунолер, повідомляє Сьогодні.
З його слів, Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну повною мірою.
"Дипломати, які вирішили повернутися з сім'ями, поїхали на обмежений період часу. Кожні 30 днів США переглядатимуть позицію від'їзду членів сімей. Ми сподіваємося, що члени наших сімей скоро повернуться додому. Все це, насправді, залежить від Росії та від ситуації біля кордонів України та в Криму. Якщо буде менше агресії, або якщо Росія відведе війська від кордону і дипломатія переможе, ми сподіваємося – наші сім'ї зможуть бути з нами поруч дуже скоро", – сказав він.