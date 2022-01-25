США повернуть дипломатів в Україну за однієї умови

Евакуація дипломатів посольства США в Україні є тимчасовою. Про це в ексклюзивному коментарі телеканалу Україна 24 повідомив радник з питань преси та культури в Україні Волтер Браунолер, повідомляє Сьогодні.

З його слів, Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну повною мірою.