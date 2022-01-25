Валютний ринок вівторка: підсумки дня

Зростання котирувань безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку триває. Масштабні інтервенції Національного банку допомагають слабко: гривня лише трохи сповільнила падіння.

До США, Великобританії та Австралії, які дали дозвіл на евакуацію співробітників своїх посольств та членів їхніх сімей, учора ввечері приєдналася Німеччина, а сьогодні про аналогічне рішення повідомила Канада. Подібні новини лише посилюють геополітичну напруженість напередодні зустрічі радників глав держав – учасниць «Нормандської четвірки», яка запланована на завтра в Парижі. В Україні сьогодні відбувся масштабний протест фізосіб-підприємців під прапорами SaveФОП, і це ще більше посилює внутрішню напруженість. Звичайно, все це відбивається на настроях учасників торгів на міжбанку: експортери до останнього притримують валюту, що щодня дорожчає, а імпортери, нерезиденти і банки купують, особливо не торгуючись. Національний банк сьогодні вкотре проводив велику інтервенцію, спрямовану на заборону падіння гривні. Але метод вибору «найкращої ціни», який уперто другий тиждень поспіль застосовують співробітники регулятора, явно не допомагає: гривня продовжує падати.

Закрили основну фазу торгів вівторка на 9 копійок на купівлі та на 12 копійок на продажу вище, ніж у понеділок.

Хід торгів:

Стартові котирування – 28,50/28,73 (купівля/продаж).

Торги вівторка відкрилися нереально широко: спред на відкритті становив 23 копійки. Перші угоди за ціною 28,65 гривні пройшли о 9:28. Ще пів години пішло на те, щоб визначитися з робочим діапазоном. До 10:30 угоди йшли в районі 28,61-28,64 гривні, потім охочі продавати за такою ціною закінчилися, а кількість охочих купити зросла ще більше. О 10:40 на ринку з'явився Національний банк: регулятор, як і раніше, використав метод «вибору кращої ціни» для чергової інтервенції на продаж. Це допомогло загальмувати зниження, і до 13:00 торгівля проходила у вузькому діапазоні 28,64-28,68 гривні. В обід на ринку з'явилися нові покупці, які розкупили всю валюту за цінами дешевшими за 28,72 гривні. Після обіду зростання тривало до 28,75 гривні на купівлі та 28,79 гривні на продажу. Періодичні появи Національного банку, який рятував покупців, закриваючи їхні заявки, допомогли опуститися на кілька копійок від денних максимумів, але не порушили загального тренду.

Котирування закриття торгів – 28,68/28,74 (купівля/продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні зменшився всього на 4,8 млн у порівнянні з понеділком і склав 399,4 млн доларів. Також банки проводили угоди в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрдилінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 28,6496 гривні.

зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 28,6496 гривні. Офіційний курс долара на 26 січня встановлено на позначці 28,6658 гривні за долар, зростання на 29,39 коп.

встановлено на позначці 28,6658 гривні за долар, зростання на 29,39 коп. Офіційний курс євро на 26 січня встановлено на позначці 32,3021 гривні за євро, зростання на 24,27 копійки.

Курс готівкового долара протягом дня рухався протилежно до напрямку руху безготівкового, скорочуючи з ним розрив. Вранці оптові обмінні пункти столиці продавали готівкового «американця» по 28,90-29,00 гривень (а деякі обмінки навіть виставляли цінник на продаж 29,05 гривень); під обід «американець» подешевшав до 28,75 гривні, а до 17:00 – подорожчав до 28,78-28,80 гривень.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR/USD на 18:00 – 1,1274 долара. Сьогодні євро продовжив падіння, яке розпочалося в понеділок, і опустився до позначки 1,1263 долара. Євро продають напередодні завтрашнього засідання комітету з відкритих ринків (FOMC) ФРС США, на якому буде ухвалено рішення про облікову ставку. Аналітики очікують цього року від 7 до 8 підвищень облікової ставки ФРС, і це підтримує зростання долара проти решти провідних світових валют. Готівковий євро, слідуючи за доларом, також трохи подешевшав сьогодні: вранці оптові обмінні пункти продавали його за 32,60-32,70 гривень; під обід ціна опустилася до 32,40-32,45 гривні, а надвечір – піднялася до 32,50-32,53 гривні.

Російський рубль, який напередодні впав відносно долара до позначки 79,50, сьогодні протягом усього дня торгувався між рівнями 78,40 і 79,00 рублів за долар і лише надвечір відновив зниження. Станом на 18:00 він затиснутий у вузькому діапазоні 79,15-79,25 рублів за долар. Готівковий рубль у столиці сьогодні продавали по 3,65-3,69 гривні за 10 рублів - практично так само, як минулого тижня.