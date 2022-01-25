У Раді визначились із датою виборів мера Запоріжжя

Підкомітет Верховної Ради з питань виборів та референдумів ухвалив рішення призначити вибори мера Запоріжжя на 30 жовтня 2022 року, повідомляє Ділова столиця.

Про це написала у своєму Facebook народна депутатка Юлія Яцик. Профільний парламентський Комітет розгляне це питання на засіданні 26 січня.