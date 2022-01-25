У Раді визначились із датою виборів мера Запоріжжя
Підкомітет Верховної Ради з питань виборів та референдумів ухвалив рішення призначити вибори мера Запоріжжя на 30 жовтня 2022 року, повідомляє Ділова столиця.
Про це написала у своєму Facebook народна депутатка Юлія Яцик. Профільний парламентський Комітет розгляне це питання на засіданні 26 січня.
"Було прийнято рішення про призначення позачергових виборів Запорізького міського голови на 30 жовтня 2022 року. Очевидно, що вже завтра Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримає це рішення", — написала вона.