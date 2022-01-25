Посольство США провело зустріч з Кличком з приводу тероборони Києва

Лідер "УДАРу", мер столиці Віталій Кличко провів зустріч з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін щодо загрози російської агресії та територіальної оборони столиці, повідомляє УНІАН.

"Зустрівся сьогодні з тимчасовою повіреною в справах США в Україні Крістіною Квін. Подякував пані Квін за політичну підтримку Сполученими Штатами незалежності й територіальної цілісності України. Вона запевнила, що США підтримують прагнення українців відстоювати свою свободу й демократичний шлях розвитку своєї держави. Під час зустрічі ми обговорили готовність Києва до можливого загострення ситуації у зв’язку з ймовірністю подальшої агресії Росії, підготовку сил самооборони столиці. Звернувся до тимчасової повіреної і про допомогу експертів в сфері організації ефективної системи місцевої самооборони" , - написав Кличко у Facebook.

У посольстві США за результатами зустрічі зазначили, що продовжують підтримувати киян в умовах агресії.

"Підтвердила міському голові Кличку, що ми продовжуємо підтримувати киян в умовах загрози агресії. Криза, створена Росією, лише зміцнила підтримку партнерів і друзів України, підвищила рішучість її захисників і створила можливості для політичної єдності на підтримку світлого майбутнього України" , - йдеться в офіційному повідомленні посольства США.

Лідер "УДАРу" переконаний, що політичні чвари дестабілізують ситуацію в країні.