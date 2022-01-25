Польща розпочала будівництво паркану з Білоруссю

Будівництво загородження висотою понад п'ять метрів розпочалося на польсько-білоруському кордоні, повідомляє ТАСС.

"Почалося будівництво загородження на польсько-білоруському кордоні. Сьогодні Прикордонна охорона передала виконавцям площі під будівництво. Це найбільший будівельний проєкт в історії прикордонної охорони" , - поінформувала Прикордонна охорона Польщі в Twitter, наголосивши, що загальна вартість проєкту 1,6 млрд злотих ($0,4 млрд).

Кошти виділяються із бюджету країни. Нове загородження загальною протяжністю 186 км та висотою 5,5 м має бути готовим у червні. Роботи вестимуться одночасно на чотирьох ділянках. У майбутньому загорожу планується оснастити сучасними засобами спостереження.

Загальна довжина польсько-білоруського кордону становить 418 км. Більшість проходить річкою Буг.