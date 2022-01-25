В ОП висловилися про Україну у рейтингу сприйняття корупції

Зниження місця України в Індексі сприйняття корупції-2021 після запуску минулого року судової реформи, прийняття антиолігархічного закону, гарантування захисту антикорупційних органів та розширення «Дії» на надання державних послуг онлайн викликає здивування, повідомляє Укрiнформ.

Таку думку висловив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк у коментарі виданню щодо інформації про 122-ге місце України в Індексі, опублікованому Transparency International Ukraine.

«Будь-які рейтинги та індекси коректніше коментувати тим, хто їх складає. Особливо такі політизовані, як цей Індекс сприйняття корупції. Там же не тільки країни Європи. Наприклад, вони визначили для України 32 бали зі 100 у своєму Індексі, а для Ефіопії 39 балів зі 100. При всій повазі до Ефіопії, щось не складається враження, ніби там відчутно краща ситуація для інвестицій та у державній трансформації. До прикладу, Бразилія згідно з цим рейтингом відстала від Ефіопії на 1 бал, а Таїланд аж на 4 бали» , - зазначив Подоляк.

Він вважає, що, очевидно, є певна внутрішня специфіка й мотиви тих, хто укладає такі рейтинги та індекси.