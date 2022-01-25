МВФ погіршив прогноз глобального зростання економіки

Глобальна світова економіка у 2022 році матиме повільнішу динаміку зростання, ніж прогнозувалося кілька місяців тому, що пов’язано зі стрімким поширенням COVID-варіанту Омікрон, повідомляє Укрiнформ.

Про це йдеться у свіжому огляді МВФ «Перспективи світової економіки» (WEO), оприлюдненому у вівторок, повідомляє Укрінформ.

«Очікується, що глобальне зростання зменшиться з 5,9% у 2021 році до 4,4% у 2022 році» ,- зазначається в документі.

Таким чином, у новому аналізі МВФ прогноз зростання на 2022 рік є нижчим на 0,5%, ніж у попередньому WEO, випущеному в жовтні минулого року. У фонді пов’язують це, зокрема, зі значним зниженням прогнозів для двох найбільших економік – США й Китаю на тлі нових викликів пандемії.

Разом з тим, МВФ очікує порівняно кращу динаміку глобального зростання у 2023 році – до 3,8 %. Як зазначають у Фонді, хоча це на 0,2% вище, ніж у попередньому прогнозі, здебільшого така цифра відображає «механічне зростання» після того, як нинішнє уповільнення зникне в другій половині 2022 року.

Водночас, у останньому аналізі МВФ зауважується, що очікується довше збереження підвищеної інфляції, ніж передбачалося раніше. Крім того, в нинішньому році збережуться перебої в ланцюгах поставок та високі ціни на енергоносії.