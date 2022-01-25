НАТО не розміщуватиме війська в Україні - Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не планує перекидати військові сили в Україну, повідомляє УНІАН.

Про це він сказав в інтерв’ю CNN, коментуючи відповідь НАТО на "гарантії безпеки" Кремля.

"НАТО не розміщуватиме бойові підрозділи в Україні" , - підтвердив Столтенберг.

За його словами, письмову відповідь НАТО дасть цього тижня. Альянс готовий обговорювати з Росією контроль над озброєнням, прозорість військових дій та інші питання безпеки у ЄС, "проте не готові іти на компроміс з основних принципів".