Бюджети облцентрів на 2022 рік: на що витрачатимуть кошти

Витрати місцевого бюджету Києва на 2022 рік заплановані у розмірі 66,97 млрд грн. Найбільше столиця має намір витратити на управління своїми районами – 29,35 млрд грн, або 43,4%. А ось Львів, Одеса та Запоріжжя найбільше збираються витратити на освіту та науку – 40,6%, 35,4% та 37,9% відповідно, повідомляє Слово і діло.

Журналісти проаналізували, на що цього року витрачатимуть бюджетні кошти шість найбільших міст України:

Київ;

Харків;

Дніпро;

Одеса;

Львів;

Запоріжжя.

На що витрачатимуть кошти найбільші міста України. Джерело: "Слово і Діло"

На що витрачатиме гроші Київ

Як уже згадувалося, на 2022 рік витрати Києва заплановані у розмірі 66,97 млрд грн. Найбільше столиця має намір витратити на управління своїми районами – 29,35 млрд грн, або 43,4%. Крім того, гроші підуть на:

транспорт – 12,2 млрд грн (18,2%);

охорона здоров'я – 6,14 млрд грн (9%);

соціальну політику – 4,6 млрд грн (6,9%);

освіту та науку – 3,6 млрд грн (5,4%);

будівництво та інфраструктуру – 1,9 млрд грн (2,8%);

культуру та туризм – 1,8 млрд грн (2,7%);

управління у справах сім'ї, молоді та спорту – 1,4 млрд грн (2,1%);

міську владу – 1,205 млрд грн (1,8%).

На що витратить гроші Харків

У бюджеті Харкова на витрати закладено у розмірі 18,312 млрд грн. Ці гроші будуть витрачені на:

управління міськими районами – 6,1 млрд грн (33,3%);

будівництво та інфраструктуру – 5,9 млрд грн (32,4%);

транспорт – 1,4 млрд грн (7,4%);

культуру та туризм – 789,4 млн грн (4,3%);

охорона здоров'я – 659,4 млн грн. (3,6%);

соціальну політику – 491,9 млн грн (2,7%);

освіту та науку – 281,9 млн грн (1,5%).

На що витрачатиме гроші Дніпро

Витрати у міському бюджеті Дніпра передбачено у розмірі 17,185 млрд грн. Зокрема, на:

освіту, науку та гуманітарну політику – 5,882 млрд грн (34,2%);

будівництво та інфраструктуру – 3,8 млрд грн (22,1%);

економіку – 1,9 млрд грн. (11,1%);

транспорт – 1,5 млрд грн (8,7%);

міську владу – 1,9 млрд грн (10,8%);

культуру та туризм – 18,5 млн грн (0,1%).

Зазначимо: у порівнянні з іншими великими містами, Дніпро, схоже, не планує розвивати свою культуру та туризм. Адже закладена на це сума – не лише найменша з-поміж інших міст, а й мізерна проти інших статей витрат.

На що витратить гроші Львів

Витрати бюджету Львова на 2022 рік передбачено у розмірі 13,82 млрд грн. Ці гроші мають бути витрачені на:

освіту та науку – 5,3 млрд грн (40,6%);

будівництво та інфраструктуру – 2,6 млрд грн (20,1%);

транспорт – 942,4 млн грн (7,2%).

На що витрачатиме гроші Одеса

У міському бюджеті Одеси закладено 11,752 млрд грн видатків. Зокрема, на:

освіту та науку – 4,2 млрд грн (35,4%);

будівництво та інфраструктуру – 2,9 млрд грн (24,8%);

охорону здоров'я – 519,9 млн грн (4,4%);

соціальну політику – 710,7 млн грн (6%).

На що витратить гроші Запоріжжя

У бюджеті Запоріжжя на цей рік на витрати передбачено 9,941 млрд грн. Ці гроші мають піти на: