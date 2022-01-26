"Динамо" здобуло третю перемогу на зборах в Іспанії
У вівторок, 25 січня, київське "Динамо" зіграло свій третій поєдинок в нинішньому році, повідомляє УНІАН.
Чинний чемпіон України проводить навчально-тренувальний збір в Іспанії, в рамках підготовки до другої половини сезону.
Суперником столичного клубу був іспанський "Реал Мурсія".
Відкрили рахунок у поєдинку футболісти іспанського колективу. На 7-й хвилині гри забив Мека. Однак перевага іспанців трималася недовго. На 19-й хвилині матчу форвард "Динамо" Владислав Кулач зрівняв рахунок.
У кінцівці другого тайму голи Миколи Шапаренка та Віталія Буяльського принесли перемогу київському клубу в цьому протистоянні.
"Динамо" - "Реал Мурсія" 3:1
Голи: Кулач 19, Шапаренко 84, Буяльський, 87 - Мека, 7
"Динамо" (перший тайм): Бойко, Вівчаренко, Сирота, Бурда, Тимчик, Бражко, Шепелєв, Гармаш (к), де Пена, Кулач, Антюх.
"Динамо" (другий тайм): Моргун, Вівчаренко, Шабанов, Боль, Кендзера, Сидорчук (к), Шапаренко, Буяльський, Антюх (Вітіньо 70), Кулач (Волошин 78), Циганков
Повний матч:
Ця перемога стала третьою для команди Мірчі Луческу в рамках іспанського збору. Раніше "біло-сині" обіграли "Атлетіко Пульпіленьо" (4:0) і люксембурзький "Расинг Уніон" (4:0).
Динамо Київ: результати в сезоні
- В УПЛ "Динамо" після осінньої частини сезону йде на другій позиції, маючи на два бали менше, ніж у "Шахтаря". В активі "гірників" 47 очок, у киян - 45.
- У Кубку України "Динамо" обіграло "Маріуполь" і вийшло в 1/4 фіналу турніру.
- У матчі за Суперкубок України-2021 кияни програли "Шахтарю" з рахунком 0:3.
- "Динамо" не змогло здобути жодної перемоги на груповому етапі Ліги чемпіонів 2021-2022. "Біло-сині" програли всі матчі, крім домашньої гри з "Бенфікою" в 1-му турі (0:0). Остаточне положення команд у групі Е: "Баварія" - 18 очок, "Бенфіка" - 8, "Барселона" - 7, "Динамо" - 1.