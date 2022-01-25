У Латвії розкритикували позицію ФРН щодо озброєння України

Сьогодні міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс, слідом за американським генералом Беном Ходжесом, розкритикував Німеччину через небажання країни надати оборонне озброєння Україні, повідомляє Дзеркало тижня.

Під час інтерв'ю німецькому виданню Bild він заявив, що така політика країни "жодним чином не відповідає вимогам НАТО, ЄС та партнерів".

"Одним словом, політика Німеччини щодо Росії не вписується у наш час" , — наголосив Пабрікс.

Він також назвав помилковим рішення ФРН передати Україні польовий шпиталь, але не передати зброї.