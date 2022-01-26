Суркіс вперше прокоментував ситуацію із Шевченком

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс вважає, що рішення Андрія Шевченка очолити італійський "Дженоа" було його помилкою. Ігор Михайлович зізнався, що Шева спокійно може на нього ображатись за ці слова, повідомляє Обозреватель.

На думку Суркіса, Шевченко пішов у команду, де немає футболістів.

"Вони то номінально є, але якої якості? Якщо у нього були певні домовленості, що йому куплять гравців, то я не бачу цих покупок для посилення. Шевченко пішов – вони програли 0:6. Усе, що він міг, він робив. Я бачив це в останній грі з "Міланом" , – сказав Суркіс в ефірі Youtube-каналу "Бомбардир".

Суркіс упевнений, що Шевченко усі свої обов'язки виконував професійно.

"Може десь досвіду не вистачило. А чому Шевченко потрапив у цю ситуацію? Він дуже хотів працювати. Для нього гроші не важливі. Він уже заробив грошей і хоче проявити себе як тренер" , – підсумував власник "Динамо".

Суркіс дав інтерв'ю Роману Бебеху

Нагадаємо, що Андрія Шевченка було звільнено з посади головного тренера "Дженоа" 15 січня. Причиною такого рішення стали незадовільні показники клубу.

Дженоа повідомив про відставку. Джерело: Twitter Дженоа

Шевченко очолив "Дженоа" 7 листопада. З того моменту його підопічні за 9 ігор у національній першості так і не змогли перемогти. 6 зустрічей у Серії А завершилися поразками. Три матчі було зіграно внічию.

У турнірній таблиці "Дженоа" посідає передостаннє місце та відстає на п'ять очок від "Венеції", яка розташувалася на рятівній 17-й позиції.

Єдині три очки Андрій Миколайович зміг взяти в 1/16 фіналу Кубку Італії, де переміг "Салернітану".