Зеленський звернувся до українців та закликав берегти мозок

Президент України Володимир Зеленський у свій день народження записав відеозвернення до українців.

Президент зазначив, що в країні достатньо ресурсів для проходження опалювального сезону, а вакцини проти коронавірусу вистачить на всіх.

За словами глави держави, зараз в інформаційному просторі є багато фейкових новин, які можуть дестабілізувати ситуацію в країні. Зокрема, це стосується енергетичної сфери.

"Цей опалювальний сезон за всіма прогнозами ми проходимо нормально... Вистачає сил, щоб тримати все під контролем і перемагати всі спроби дестабілізації. Вистачає і вистачить" , - наголосив він.

Зеленський додав, що було багато спроб спровокувати енергетичну кризу, проте в Україні поки що достатньо газу та вугілля. Глава держави наголосив, що в Україні також достатня кількість вакцин від коронавірусу, а в "ковідних" лікарнях понад 70% вільних ліжок. Він закликав не вірити фейкам та різним чуткам, які з'являються в інтернеті.

"Не бійтеся інтернету. Нехай інтернет боїться нас. Чим можна його злякати? Здоровим, логічним, критичним, позитивним мисленням" , - сказав Президент.

Голова держави також прокоментував евакуацію дипломатів деяких посольств України. Він вважає, що це лише «тонкощі дипломатичної гри»



"А те, що деякі країни вивозять частину своїх дипломатів, ще зовсім не означає неминучу ескалацію і є тонкощами складної дипломатичної гри" , - заявив лідер України.

Зеленський наголосив, що влада цілодобово працює, щоб українцям було "мирно, тепло, ситно", а також, щоб усі були здорові.