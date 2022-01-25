Омікрон: у ЄС підтвердили дію COVID-сертифікатів

Європейські міністри уточнили правила забезпечення свободи руху в ЄС в умовах пандемії та підтвердили чинність цифрових COVID-сертифікатів в усіх країнах ЄС, незважаючи на додаткові заходи перестороги, що застосовані деякими з них для стримування інфекції, повідомляє Укрiнформ.

Про це йдеться у заяві єврокомісарів Стелли Кіріакідес та Дідьє Рейндерс, оприлюдненій на сайті Європейської комісії.

«Сьогодні країни-члени знову підтвердили, що наявність чинних цифрових COVID-сертифікатів ЄС в принципі має бути достатньою для подорожей під час пандемії. Це погодження ставить сертифікати на центральне місце у нашому скоординованому підході. Важливо, щоб всі країни-члени дотримувалися цієї домовленості та без зволікань імплементували погоджені правила» , - йдеться у заяві.

Представники Єврокомісії визнали, що кожна з країн-членів має право самостійно ухвалювати рішення щодо застосування обмежувальних заходів залежно від епідеміологічної ситуації. Але в умовах швидкого поширення Європою штаму Омікрон час зважити на припинення дії додаткових заходів перестороги, що були вжиті у кількох країнах-членах упродовж минулих тижнів у спробі стримати інфекцію. Такі заходи часто не мають жодного ефекту та роблять подорожі для людей більш складними та менш передбачуваними.

При цьому єврокомісари наголосили, що скоординований підхід країн-членів для забезпечення свободи руху в межах ЄС необхідний для організації безпечних і зручних подорожей для громадян ЄС та для нормального функціонування Спільного ринку.

Запропоновані заходи передбачають, що власники чинних цифрових COVID-сертифікатів не мають стикатися з жодними додатковими обмеженнями під час подорожі.

Термін чинності таких сертифікатів чітко визначений у 270 днів після завершення основного курсу вакцинації. Для продовження дії сертифіката необхідна додаткова, бустерна доза вакцини.

Європейські міністри погодилися з тим, що будь-які заходи, що накладають обмеження на свободу руху, мають бути пропорційними і недискримінаційними. Країни-члени повинні дотримуватися принципової домовленості не відмовляти у доступі особам, які прибувають на їх територію з іншої країни Євросоюзу.

Пропозиції, ухвалені сьогодні, розроблені на основі рекомендацій Європейської комісії щодо забезпечення свободи руху в межах Євросоюзу, які були оприлюднені ще 25 листопада минулого року.