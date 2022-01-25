У МВФ дали прогноз щодо енергоринку у разі нападу на Україну

Міжнародний валютний фонд (МВФ) вважає, що ситуація навколо України може призвести до подальшого зростання вартості енергоносіїв для багатьох країн. При цьому наголошується, що в результаті темпи базової інфляції залишатимуться на високому рівні ще довгий час, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Про це заявила на брифінгу перший заступник директора-розпорядника МВФ Гіта Гопінат.

"Наслідком (вторгнення РФ в Україну, ред.) для енергетичних ринків, швидше за все, буде подальше підвищення цін на нафту і природний газ, а значить, вартості енергоносіїв в цілому для багатьох країн світу" , - заявила вона.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон не виключив, що вторгнення Росії в Україну може початися з наступу на Київ. На його думку, Москва підготувала план блискавичної війни.