Більшість українців підтримує вступ до НАТО

Вступ України до Північноатлантичного альянсу підтримують 64% українців.﻿ Про це йдеться у дослідженні, проведеному Ukrainian Institute for the Future, повідомляє Укрiнформ.

Соціологічне дослідження було проведене з 21 по 23 січня цього року.

“За даними опитування, 40% респондентів повністю підтримують цю ініціативу, 24% – скоріше підтримують, 8% - скоріше не підтримують і зовсім не підтримують 9%. 13% не мають однозначної думки з цього питання” , - ідеться в повідомленні Центра стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у Фейсбуці.

У Києві та на заході України виявилося найбільше прихильників вступу до НАТО - 71% та 73%. Найменше цю ідею підтримують на сході – 47%.