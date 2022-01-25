США можуть перекинути військових до Європи у разі ескалації - Байден

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що частину американських військових, яких перевели в стан підвищеної готовності, можуть перекинути в Європу. Зокрема, у разі ескалації ситуації навколо України, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Про це інформує журналіст Кайлі Етвуд в Twitter. При цьому Байден заявив, що війська можуть бути перекинуті в Європу найближчим часом.

"Можливо, я перекину частину цих військ в найближчому майбутньому, просто тому що це займе час" , - сказав Байден, додавши, що у європейських країн є підстави для занепокоєння через "побічні ефекти", які можуть виникнути.

Нагадаємо, раніше в Міноборони США заявили, що американські війська були переведені в стан підвищеної готовності для перекидання в Європу.

Раніше повідомлялося, що згідно з даними джерел NYT, Байден розглядає можливість розміщення в Європі кількох тисяч американських військовослужбовців, а також кораблі та авіацію.