Президент Хорватії потрапив до бази "Миротворця"

Президент Хорватії Зоран Міланович був внесений до бази українського сайту "Миротворець" за антиукраїнські висловлювання, повідомляє Ділова столиця.

Про це свідчать дані﻿ ресурсу. Міланович був включений до бази "Миротворця" за участь в актах гуманітарної агресії проти України, допомогу російським окупантам, поширення кремлівської пропаганди, участь у кремлівських інформаційних спецопераціях. Крім того, його звинувачують у підтримці та виправданні російської агресії проти України.

Раніше Міланович назвав Євромайдан державним переворотом, під час якого вбили 50 людей. Він також стверджує, що Україні не має місця в НАТО.