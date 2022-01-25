Президент Хорватії потрапив до бази "Миротворця"
Президент Хорватії Зоран Міланович був внесений до бази українського сайту "Миротворець" за антиукраїнські висловлювання, повідомляє Ділова столиця.
Про це свідчать дані ресурсу. Міланович був включений до бази "Миротворця" за участь в актах гуманітарної агресії проти України, допомогу російським окупантам, поширення кремлівської пропаганди, участь у кремлівських інформаційних спецопераціях. Крім того, його звинувачують у підтримці та виправданні російської агресії проти України.
Раніше Міланович назвав Євромайдан державним переворотом, під час якого вбили 50 людей. Він також стверджує, що Україні не має місця в НАТО.