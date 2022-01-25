Глави МЗС Чехії, Словаччини й Австрії відвідають Донбас

Міністри закордонних справ Чехії, Словаччини й Австрії планують відвідати східні регіони України. Візит, як очікується, відбудеться на початку лютого 2022 року, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.

Як пишуть ЗМІ, візит в Україну анонсував глава чеської дипломатії Ян Ліпавський. Він розповів, що спочатку заїде до Братислави, щоб забрати з собою міністра закордонних справ Словаччини Івана Корчка та його австрійського колегу Олександра Шалленберга.

Після прибуття в Україну, а це планується 7-8 лютого, очільники зовнішньополітичних відомств разом з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою поїдуть на Донбас.

Нагадаємо, раніше Чехія заявила про готовність відправити війська в Україну через агресію РФ, але є певна умова.