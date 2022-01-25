"Нормандські" радники хочуть призначити переговори Києва з "ЛДНР" - ЗМІ

Радники лідерів країн "нормандського формату" на зустрічі в Парижі 26 січня мають намір узгодити дату початку прямих переговорів українського керівництва з окупантами Донбасу про особливий статус ОРДЛО, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомили джерела агентства dpa в Єлисейському палаці із посиланням на "Німецьку хвилю".

Так, за словами співрозмовників агентства, у ході консультацій радники "хочуть визначити дату, коли Україна проведе переговори з сепаратистами про особливий статус Донбасу".

Крім того, під час переговорів радників у Парижі йтиметься про "гуманітарні заходи та міркування про майбутнє України".

Нагадаємо, зустріч політичних радників "нормандської четвірки" відбудеться у Парижі у середу, 26 січня.