Про що свідчить дзвін у вухах
Часто вуха можуть вловлювати не тільки навколишні звуки, але й відчувати сигнали на енергетичному рівні, які віщують про майбутні важливі події. Тому фахівці пояснили, до чого дзвенить у правому та лівому вусі, пише Тетяна Самарук, РБК-Україна.
Народні прикмети про дзвін у лівому вусі
Зокрема, якщо дзвенить у лівому вусі, то це погано, адже ліва сторона людського тіла пов'язана з дияволом.
Це може бути попередження про негативні події та новини. Тому, якщо це сталося вранці або вдень, то очікуйте неприємних звісток, а якщо ввечері або вночі - до виникнення проблем і негараздів.
Якщо це триває тривалий час, тоді вас хтось обговорює або планує зробити якусь пакість.
Короткий дзвінкий звук попереджає про небезпеку. Окрім того, дзвін зліва обіцяє погодні зміни.
Дзвін у правому вусі
Зазначається, якщо шум виник вранці або в обід, чекайте хороших новин. Однак, якщо дзвенить у другій половині дня або у вечірній час, то новина буде пов'язана з професійною сферою.
Дзвін у вусі з самого ранку обіцяє сприятливий і продуктивний день.
Якщо задзвеніло в той момент, коли ви обмірковували якісь плани, то вони точно здійсняться.
У деяких випадках дзвінкий звук у вусі віщує поліпшення погоди.
Про що віщує дзвін в обидвох вухах
Такий шум може вказувати на стихійне лихо, а саме: ураган, повінь чи землетрус.