У Держдепі заявили про проблеми економіки РФ через ескалацію

Керівник пресслужби Держдепартаменту США Нед Прайс стверджує, що Росія вже зіштовхнулася з економічними труднощами через ситуацію навколо України, повідомляє ТАСС.

"Не тільки ми одні попереджаємо про швидку, жорстку та єдину відповідь. Фінансові ринки, дійові особи в приватному секторі беруть ситуацію на замітку. Російський рубль нещодавно опустився до найнижчого рівня за більш ніж рік у порівнянні з доларом, російський фондовий ринок опустився до самого низького рівня за рік" , - сказав він у вівторок на регулярному брифінгу для журналістів.

При цьому, на його думку, гравці ринку також розуміють, що "те, що ми бачимо зараз, в жодне порівняння не йде з тим, що чекає на Російську Федерацію, на російську економіку, якщо російське вторгнення (в Україну - ред.) відбудеться".