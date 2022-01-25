Квін розповіла про евакуацію американських дипломатів

Більшість дипломатів США не залишають територію України у зв'язку з загрозою наступу Росії, що зросла, повідомляє Сьогодні.

Про це заявила в ексклюзивному коментарі телеканалу "Україна 24" тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, коментуючи евакуацію частини співробітників посольства США у Києві.

"Дозвольте пояснити: поїхало не так багато дипломатів. Деякі члени їхніх сімей їдуть. Але більшість все ж таки залишається в Україні. Посольство продовжує роботу. Ми не маємо наміру взагалі скорочувати кількість наших співробітників в Україні" , – сказала Квін.

При цьому тимчасова повірена у справах США в Україні зазначила, що американська сторона "має вжити всіх необхідних заходів із огляду на можливі ризики".

"Але головне залишається незмінним – нам важливо, щоб посольство і надалі було відкритим і продовжувало функціонувати" , – наголосила вона.

Квін не змогла сказати, скільки американських дипломатів і членів їхніх сімей вже покинули Україну:

"Вони тільки почали їхати. Не можу назвати вам одразу їхню кількість".