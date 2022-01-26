Єрмак спростував інформацію про прямі переговори з "ЛДНР"

Українська сторона не буде вести прямі переговори з проросійськими бойовиками. Напередодні в німецькій пресі з'явилася інформація про нібито присутність такого питання на порядку денному переговорів "нормандських радників" у Парижі, пише Сергій Щербина, РБК-Україна.

Про це сказав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, який представлятиме українську сторону на переговорах у Парижі.

"Позиція України, яку багато разів висловлювали на різних рівнях, є незмінною, вона відповідає українським інтересам. Жодних прямих переговорів із сепаратистами не було і не буде. А подібні вигадки з’являються завдяки маніпуляторам, які вже багато разів намагалися зробити "зраду" на рівному місці... Нехай ті, хто сьогодні беруть участь у створенні цих фейків, ідуть і собі малюють на лобі червоні лінії, а в нас вони, як і українські інтереси, прошиті на підкірці" , - заявив він.

Як розповів Єрмак, на цей час конкретного порядку денного зустрічі "нормандських радників" немає. Українська сторона, за його словами, планує обговорювати відновлення режиму припинення вогню, гуманітарні питання, відкриття пропускних пунктів, а також майбутню роботу в нормандському форматі.

Він зазначив, що затверджувати будь-які документи у нормандському форматі мають право лише лідери України, Німеччини, Франції та Росії. Зустрічі радників та міністрів у цьому форматі носять виключно консультаційний характер.

"Будь-які інсинуації чи маніпуляції - це інсинуації та маніпуляції людей, зацікавлених у зриві переговорів" , - підкреслив керівник Офісу президента.

Єрмак додав, що останніми днями від німецьких політиків лунали дуже суперечливі заяви, яким вже дало відповідну оцінку українське Міністерство закордонних справ України.

"На відміну від деяких політиків, ані бізнесу, ані переговорів ми з сепаратистами не ведемо, і ніколи не будемо вести" , - резюмував він.

Що цьому передувало

В українській версії видання Deutsche Welle з'явилася інформація від джерел німецького агенства dpa, про те, що на перемовинах радників "нормандської четвірки" у Парижі нібито хочуть узгодити дату прямих перемовин української влади із бойовиками на Донбасі. Таку інформацію dpa нібито отримало від джерел у Єлисейському палаці.