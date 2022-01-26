Астрономам вдалося зняти злиття двох галактик-"метеликів"

Телескоп Європейської південної обсерваторії Very Large Telescope (VLT), який розташований у Чилі, зробив фото двох галактик NGC4567 та NGC4568, що перебувають у сузір'ї Діви. Знімки виявилися унікальними, оскільки злиття галактик, що відбувається, нагадує крила метелика, повідомляє Обозреватель.

Як повідомили на сайті обсерваторії, галактики розташовані приблизно за 60 мільйонів світлових років від Землі. Подібне зіткнення не є рідкістю.

"Знімок того, що відбувається, зроблено низькодисперсійним спектрографом 2 (FORS2), який встановлений на Телескопі ESO (VLT) в обсерваторії Параналь у Чилійських Андах" , – відзначили астрономи.

Вони припустили, що така ж доля уготована Чумацькому Шляху, який, як вважають учені, зазнає аналогічної взаємодії з сусідньою галактикою Андромеда.

"Зіткнення галактик не є чимось унікальним у Всесвіті. Це швидше нагадує вальс, що виконується зірками, газом та пилом під дією гравітації" , – зазначили фахівці.

NGC4567 і NGC4568 отримали назву галактик-"метеликів" завдяки їх незвичайній формі. Джерело: ESO

Зазначається, що зображення було створено в рамках програми ESO Cosmic Gems, інформаційно-просвітницької ініціативи щодо створення зображень цікавих, інтригуючих або візуально привабливих об'єктів з використанням телескопів ESO з освітньою та суспільною метою. Усі зібрані дані можуть бути використані для наукових цілей і доступні астрономам через науковий архів ESO.

Сузір'я Діви – екваторіальне зодіакальне сузір'я, розташоване між Левом та Терезами. У сузір'ї Діви в сучасну епоху розміщена точка осіннього рівнодення.

Чумацький шлях – галактика, в якій розташована Земля. Це гравітаційно-пов'язана система із зірок, зоряних скупчень, міжзоряного газу та пилу, темної матерії, планет. Усі об'єкти у складі галактики беруть участь у русі щодо загального центру мас.