Британський співак Елтон Джон захворів на коронавірус. При цьому артист був вакцинований. Про це він повідомив на своєму акаунті в Instagram, повідомляє Сьогодні.

Згідно з розкладом концертів співака, яке опубліковано на його сайті, Елтон Джон повинен був виступити 25 і 26 січня на стадіоні American Airlines Center. Наступний його концерт в місті Норт-Літл-Рок штату Арканзас пройде 29 січня. Спочатку він повинен був відбутися 3 липня 2020 року.

Зірка перенесе концерти в американському місті Даллас через інфікування COVID-19.

"Я заразився ковідом і тому повинен перенести на інші дати мої виступи в Далласі" , — повідомив Елтон Джон.

Співак зазначив, що переносить інфекцію в легкій формі та пов'язав це з вакцинацією.