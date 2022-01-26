Вчені назвали вісім препаратів для лікування омікрон-штаму

Вчені Кентського університету та Франкфуртського університету імені Ґете назвали вісім препаратів для боротьби з омікрон-штамом. Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Cell Research, повідомляє Лента.Ру.

Фахівці проаналізували клітинні культури та з'ясували, що омікрон чутливий до найважливіших противірусних препаратів та препаратів-кандидатів для лікування коронавірусної інфекції.

До списку схвалених ліків увійшли EIDD-1931 (активний метаболіт молнупіравіру), рибавірин, ремдезивір, фавіправір, PF-07321332 (нірматрелвір, активний інгредієнт паксловіду), нафамостат, камостат та апротинін.

Крім того, дослідники з'ясували, чому заражені омікроном пацієнти рідше переносять захворювання у тяжкій формі.