Вчені назвали вісім препаратів для лікування омікрон-штаму
Вчені Кентського університету та Франкфуртського університету імені Ґете назвали вісім препаратів для боротьби з омікрон-штамом. Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Cell Research, повідомляє Лента.Ру.
Фахівці проаналізували клітинні культури та з'ясували, що омікрон чутливий до найважливіших противірусних препаратів та препаратів-кандидатів для лікування коронавірусної інфекції.
До списку схвалених ліків увійшли EIDD-1931 (активний метаболіт молнупіравіру), рибавірин, ремдезивір, фавіправір, PF-07321332 (нірматрелвір, активний інгредієнт паксловіду), нафамостат, камостат та апротинін.
Крім того, дослідники з'ясували, чому заражені омікроном пацієнти рідше переносять захворювання у тяжкій формі.
"Це пов'язано з тим, що цей штам особливо чутливий до придушення так званої інтерферонової відповіді, яка присутня у всіх клітинах організму", - вважають дослідники.