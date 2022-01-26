Курс валют НБУ на 26 січня

Курс валют НБУ на 26 січня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 26 січня 2022 року

Курс долара у порівнянні з 25 січня виріс на 29 коп. до 28.67 за 1 долар.

Курс євро підвищився на 24 коп. до 32.30 за 1 євро.

Рубль подорожчав на 5 коп. до 3.64 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів зріс на 32 коп. до 38.57 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс на 4 коп. до 31.16 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс на 3 коп. до 7.06 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 28.665 800 +0.291
EUR Євро 32.302 100 +0.243
RUB Рубль 0.364 030 +0.005
GBP Фунт стерлінгів 38.569 800 +0.316
CHF Швейцарський франк 31.163 600 +0.042
PLN Польський злотий 7.056 500 +0.029

Новини

analytics