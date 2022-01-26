Курс валют НБУ на 26 січня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 26 січня 2022 року
Курс долара у порівнянні з 25 січня виріс на 29 коп. до 28.67 за 1 долар.
Курс євро підвищився на 24 коп. до 32.30 за 1 євро.
Рубль подорожчав на 5 коп. до 3.64 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів зріс на 32 коп. до 38.57 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка зріс на 4 коп. до 31.16 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого зріс на 3 коп. до 7.06 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|28.665 800
|EUR
|Євро
|32.302 100
|RUB
|Рубль
|0.364 030
|GBP
|Фунт стерлінгів
|38.569 800
|CHF
|Швейцарський франк
|31.163 600
|PLN
|Польський злотий
|7.056 500