Причини, через які можуть забрати пенсію
Українцям пояснили, в яких випадках при перевірці (верифікації) у них можуть забрати пенсійні виплати від держави, пише Світлана Мащенко, РБК-Україна.
В якому випадку пенсіонеру можуть відмовити в пенсії, або ж навіть змусити повернути виплачене?
Так, відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", причини втрати пенсійних виплат можуть бути наступними:
- помилка в прізвищі;
- отримання виплат за фальшивими документами;
- пенсіонер якийсь час жив за кордоном;
- пенсіонер не отримував пенсію протягом 6 місяців;
- пенсіонер є мігрантом або змінив місце проживання.
Зазначимо, що виплата пенсії припиняється на весь період перебування пенсіонера за кордоном.
Верифікацію ж можуть проводити відразу кілька установ. Це Пенсійний фонд, Міністерство фінансів і Міністерство соціальної політики України.