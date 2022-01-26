Причини, через які можуть забрати пенсію

Причини, через які можуть забрати пенсію

Українцям пояснили, в яких випадках при перевірці (верифікації) у них можуть забрати пенсійні виплати від держави, пише Світлана Мащенко, РБК-Україна.

В якому випадку пенсіонеру можуть відмовити в пенсії, або ж навіть змусити повернути виплачене?

Так, відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", причини втрати пенсійних виплат можуть бути наступними:

  • помилка в прізвищі;
  • отримання виплат за фальшивими документами;
  • пенсіонер якийсь час жив за кордоном;
  • пенсіонер не отримував пенсію протягом 6 місяців;
  • пенсіонер є мігрантом або змінив місце проживання.

Зазначимо, що виплата пенсії припиняється на весь період перебування пенсіонера за кордоном.

Верифікацію ж можуть проводити відразу кілька установ. Це Пенсійний фонд, Міністерство фінансів і Міністерство соціальної політики України.

Стали відомі причини, через які в українців можуть забрати пенсію
Скріншот: zakon.rada.gov.ua

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